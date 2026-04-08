Suzane von Richthofen recebeu cerca de R$ 500 mil para gravar um documentário EXCLUSIVO sobre sua vida na Netflix, segundo a Folha de São Paulo.
Ex-detenta recebeu pagamento para autorizar uso de imagem e gravar depoimento exclusivo. Contrato entre as partes supostamente prevê cláusula de confidencialidade, mas informação foi revelada pelo colunista Gabriel Vaquer.
Procurada, a Netflix diz que não divulga detalhes de suas produções Plataforma planejou atração após sucesso de ‘Tremembé’, no concorrente Amazon Prime Video.
Suzane von Richthofen rindo
Imagens vazadas mostram a mulher, condenada por matar os pais, falando e sorindo.
