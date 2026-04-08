A Gama (Guarda Municipal de Americana) decidiu demitir o GCM que apareceu em um vídeo agredindo um homem indefeso. O caso aconteceu em outubro do ano passado e gerou processo administrativo na Gama e foi investigado pelo Ministério Público.

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O homem vítima já estaria rendido e acabou apanhando. As agressões foram divulgadas em dezembro depois que o empresário Marcelo Masoca recebeu um pendrive com o vídeo em tom de denúncia. Masoca decidiu levar o vídeo ao Ministério Público para investigação.

A publicação da demissão aconteceu no dia 19 de março e foi publicada com assinatura do Corregedor da Guarda Municipal Rodrigo Dias e a demissão por Justa Causa após a investigação.

Masoca comenta decisão da Gama

“Importante que se tomem as providencias para que fatos como esse nao ocorram mais, infelizmente o outro guarda que tambem aparece no video dando um tapa no individuo, nao foi demitido, mas nem tudo é perfeito.”