O movimento nas rodovias brasileiras aumentou 7,5% no feriado de Páscoa de 2026 na comparação com 2025, segundo levantamento da Veloe, empresa de mobilidade e gestão de frotas. O destaque foi o avanço de 266,7% no uso do pedágio sem cancela (free flow), em meio à expansão do sistema no país. As viagens seguiram concentradas nas saídas das capitais, sobretudo em direção ao litoral.

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Entre 3 e 5 de abril, foram registradas 751,3 mil passagens em pedágios tradicionais, ante 699 mil no mesmo feriado do ano passado. No free flow, o volume saltou de 14,7 mil para 53,9 mil no período.

O fluxo se manteve concentrado nos principais eixos rodoviários que ligam as capitais a destinos turísticos. Nas praças convencionais, 741,3 mil passagens ocorreram nas rotas de saída, enquanto no free flow esse número chegou a 48,6 mil.

Rodovias e praias

Os dados mostram que a praia foi o destino preferido dos turistas para curtir o feriado. A Baixada Santista (SP) e a Região dos Lagos (RJ) concentram o maior fluxo de passagens em pedágios convencionais. No free flow, o Litoral Norte (SP) e a Baixada Santista (SP) lideram o ranking.

Como ocorre em feriados prolongados, o retorno reuniu o maior volume de veículos. No domingo, foram 311,6 mil passagens em pedágios tradicionais, acima das 238,2 mil registradas na sexta-feira. No sistema sem cancela, a volta somou 22,9 mil registros, frente a 14,3 mil na ida.

Sobre a Veloe

Veloe é uma empresa de mobilidade e gestão de frota, que nasceu para tornar a mobilidade mais fluida e simples e a gestão de frotas leves e pesadas mais eficiente. Veloe é aceita em todas as rodovias pedagiadas e mais de 2.600 estabelecimentos comerciais no país. Foi criada por Banco do Brasil e Bradesco em 2018 e entre seus principais parceiros estão C6 Bank, Banrisul, Cartões Elo e Banestes.

Mensalmente, divulga o Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade, em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), uma cesta de indicadores sobre mobilidade que força a vocação do negócio em gerar informação relevante e de qualidade para a tomada de decisões. Em 2023, lança a Veloe Go, marca que reúne serviços para pessoas jurídicas. Para ter Veloe e Veloe Go basta solicitar pelo nosso site.