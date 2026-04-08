Uma ação rápida da Guarda Municipal resultou na prisão de um suspeito envolvido em um roubo no Jardim Werner Plass em Americana. O ataque à residência ocorrido na noite de terça-feira (07) e chegou a ter a família como refém. Um dos homens conseguiu fugir.

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Segundo informações, dois indivíduos armados invadiram o imóvel por volta das 20h30. No local, estavam um idoso acamado, sua esposa, um cuidador e duas crianças, que foram rendidos e ameaçados enquanto os criminosos reviravam a casa.

Durante a ação, foram levados diversos bens, incluindo televisores, joias, celulares e um veículo da família.

Após o crime, um dos celulares roubados foi rastreado, apontando sua localização em outro endereço da cidade. Equipes da ROMU se deslocaram até o local indicado e identificaram um suspeito que tentou fugir ao perceber a chegada das viaturas.

Com o apoio de outras equipes, o indivíduo foi localizado em um terreno baldio. Durante a abordagem, ele desobedeceu à ordem de parada e fez movimentos suspeitos, sendo necessário um disparo de advertência por parte de um agente. Ninguém ficou ferido.

No veículo ligado ao suspeito, os agentes encontraram diversos objetos roubados, posteriormente reconhecidos pelas vítimas, além de uma réplica de arma de fogo.

Ladrão do Werner Plass tem 24 anos

O homem, de 24 anos e com antecedentes criminais, foi detido após sofrer escoriações durante a fuga e encaminhado para atendimento médico. Ele foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do crime.

A ocorrência foi encaminhada às autoridades competentes, e o suspeito permanece à disposição da Justiça.

O segundo envolvido no roubo, assim como o veículo da família levado na ação, ainda não foram localizados.