Com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, a Unimed realiza no domingo, dia 12, uma ação alusiva ao Dia Mundial da Saúde. A ação será promovida pela Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, em parceria com a Prefeitura, das 9 às 11 horas, na Estação Cultural da Fundação Romi, com atendimentos e orientações gratuitas à população.

A iniciativa integra as atividades relacionadas à importante data celebrada nesta terça-feira (7), que propõe a reflexão sobre a adoção de hábitos e cuidados que promovam saúde e qualidade de vida à população.

Entre os atendimentos que serão ofertados estão aferição de pressão arterial, teste de glicemia e orientações sobre prevenção da dengue e de outras arboviroses. O evento contará ainda com atividades desenvolvidas por outros parceiros da cooperativa médica, incluindo aula de funcional, avaliação de índice de massa corporal (IMC), meditação guiada, ações educativas, orientações nutricionais, alongamento, quick massage e distribuição de brindes.

Estação Cultura Romi e Unimed

A ação também marca o início das comemorações dos 50 anos da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, que contarão com uma série de ações gratuitas e abertas à comunidade, voltadas à promoção da saúde. As atividades serão realizadas ao longo do mês, nas cidades de Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Nova Odessa.

“O cuidado com a saúde precisa ser permanente, presente no dia a dia das pessoas, e é isso que iniciativas como essa representam. Quero parabenizar a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana pelos 50 anos de história, uma trajetória marcada pelo compromisso com a vida e com a qualidade no atendimento à nossa população. E isso está totalmente alinhado com o que temos desenvolvido em Santa Bárbara d’Oeste por meio do QualiVida, um programa que leva atividade física e cuidado para perto das pessoas, com núcleos espalhados pela cidade”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.

Além da parceria com a Unimed, a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, sob coordenação do NAC (Núcleo de Ações Coletivas), intensificará ao longo do mês as ações educativas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e demais setores, em alusão ao Dia Mundial da Saúde, por meio de Salas de Espera Ativa, palestras e grupos de promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos, fortalecendo a divulgação dos serviços disponíveis na rede.

Serviço:

Ação do Dia Mundial da Saúde

Dia 12 de abril, das 9 às 11 horas

Local: Estação Cultural da Fundação Romi | Avenida Tiradentes, 2, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Foto: Arquivo

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