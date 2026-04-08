Polícia Civil descobre grande quantidade de drogas em “laboratório” em Nova Odessa

Operação da Dise no Jardim São Jorge descobriu local onde entorpecentes eram fracionados e embalados para venda

Uma operação da Polícia Civil resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas na tarde desta terça-feira (7), em um imóvel utilizado como “laboratório” para o preparo e armazenamento de entorpecentes, no bairro São Jorge, em Nova Odessa.

A ação, denominada Operação “São Jorge”, foi conduzida por agentes da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) de Americana, vinculada ao Deinter-9 de Piracicaba, após denúncia recebida pelo Disque Denúncia do Governo do Estado de São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, as informações indicavam que uma residência localizada na Rua Aracaju estaria sendo usada para o fracionamento e embalo de drogas. Durante diligências no endereço, os investigadores constataram que o imóvel, uma casa nos fundos, estava com o portão e a porta abertos. Ainda do lado de fora, os agentes perceberam um forte odor característico de entorpecentes.

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Flagrante

Diante dos indícios de flagrante, os policiais entraram no imóvel, que estava desocupado. No interior, foram encontradas malas e bolsas com grande quantidade de drogas já fracionadas e prontas para distribuição.

Ao todo, foram apreendidas 988 porções de haxixe, 291 porções de cocaína, além de tijolos de haxixe, cocaína e crack, porções de maconha e diversos recipientes com lança-perfume. Também foram localizados materiais utilizados no preparo das substâncias, como cinco balanças de precisão e um liquidificador.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à sede da DISE de Americana. Apesar da grande apreensão, ninguém foi preso no local.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam por meio de inquérito policial para identificar os responsáveis pelo imóvel e pelos entorpecentes apreendidos.

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