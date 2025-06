O vereador Lucas Leoncine (PSD) fiscalizou nesta segunda-feira (9) as obras de reforma do sarjetão do cruzamento da Rua Israel com a Rua Líbano, no bairro Vila Omar. Durante a vistoria, o parlamentar explicou que moradores da região entraram em contato com seu gabinete relatando o entupimento constante no local. A demanda foi encaminhada para a prefeitura através de indicações em 2021 e 2023.

“O serviço está sendo executada pela equipe de obras da prefeitura. Vim até o local para averiguar e está sendo feito um serviço bem elaborado para garantir que a água pluvial seja canalizada corretamente. Seguirei acompanhando até o término das obras”, disse Leoncione.

