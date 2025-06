O vereador Marcos Caetano (PL) formalizou na última segunda-feira (2), em reunião com a deputada estadual Marta Costa (PSD), a solicitação de uma verba estadual no valor de R$ 500 mil, através de emenda parlamentar, destinada a investimentos na área da saúde da cidade.

Durante o encontro, o parlamentar solicitou a destinação de um veículo para a secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de reforçar o transporte social no auxílio aos pacientes que precisam de deslocamento para consultas, exames e tratamentos médicos. De acordo com Marcos Caetano, o investimento deverá ser destinado ainda à melhoria dos atendimentos à população, aquisição de equipamentos, insumos médicos e fortalecimento da estrutura das unidades de saúde.

A iniciativa busca atender às demandas do setor e garantir um serviço mais eficiente e humanizado. “O compromisso é buscar recursos que realmente façam a diferença na vida das pessoas. A saúde é uma prioridade e essa emenda parlamentar da deputada Marta Costa representa um importante avanço”, afirmou o vereador.

Leia + sobre partidos e política regional

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP