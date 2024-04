Lucas Leoncine pede calçada na rua paralela da SP-304

O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando ao Poder Executivo a revitalização da calçada em toda a extensão de área pública localizada na Rua Geminiani Rosa, no Jardim Jacyra.

No documento o parlamentar explica que recebeu relatos de moradores, que usam constante o local para atividades físicas, sobre a ocorrência de acidentes devido à falta de nivelamento e a existência de buracos em alguns trechos.

“Estamos encaminhando ao setor competente da prefeitura para intermediar essa demanda da população do Jardim Jacyra. Uma vez que as providências sejam tomadas, teremos um local mais seguro que as pessoas possam fazer seus exercícios”, diz Leoncine.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (16) e, se aprovada, será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

