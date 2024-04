O União Barbarense foi a Franca e

empatou em 0 a 0 com a Francana pela na Série A4 do Campeonato Paulista. O Leão da 13 precisava vencer para avançar já que a Francana tinha a melhor campanha da 1a fase.

DEFINIDAS AS SEMIFINAIS DA SÉRIE A4 DO CAMPEONATO PAULISTA!

Francana x SKA Brasil

XV de Jaú x Rio Branco

O time barbarense começou assustando no 1′ minuto com Danilinho mandando na trave do goleiro. O jogo ficou lá e cá mas o Leão da 13 não se intimidou com a força do 1o colocado da 1a fase do torneio.

A primeira etapa ficou mais equilibrada na parte final, e terminou 0 a 0.

O Rio Branco conseguiu avançar no sábado ao empatar com o Taquaritinga. Ska Brasil e XV de Jaú também avançaram.

