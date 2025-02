O vereador Lucas Leoncine (PSD) acompanhou nesta quarta-feira (26) com o chefe de gabinete da Unidade de Transportes e Sistema Viário da prefeitura de Americana, Caio Ortiz, os trabalhos de alteração de sentido trânsito na Rua Goiânia, no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima.

Com a mudança, os motoristas não poderão mais utilizar a Rua Goiânia como acesso à Avenida Nossa Senhora de Fátima. Foram implantadas ainda vagas de estacionamento em 45 graus. De acordo com o parlamentar, moradores da região têm solicitado alterações desde 2024 devido ao aumento no fluxo do trânsito após a abertura da Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) e do Núcleo de Especialidades, prédios anexos ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Fala Leoncine

“A Rua Goiânia dá acesso à Avenida Nossa Senhora de Fátima e, com a abertura das unidades de saúde, o fluxo de veículos aumentou muito, afetando a rotina dos moradores. Encaminhamos pedidos de estudo para alteração do sentido da via e implantação de vagas em 45 graus, o que está sendo executado aqui hoje”, aponta.

“Além das melhorias, também será instalado um novo ponto de ônibus para facilitar o acesso dos pacientes. Esperamos que esse trabalho da Unidade de Trânsito impacte de forma positiva para todos os moradores do bairro e para aqueles que procuram atendimento no hospital”, concluiu Leoncine.

Juliana pede informações sobre cumprimento e avaliação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre o cumprimento e a avaliação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDI do município.

No documento, a parlamentar lembra que o Plano Diretor é o instrumento básico da política urbana e é parte integrante do processo de planejamento do município, orientando as ações dos agentes públicos e privados e definindo as prioridades para a aplicação dos recursos orçamentários e investimentos.

“A revisão do plano em 2020 não abordou questões relativas às mudanças climáticas e o que deverá ser feito, bem como os impactos maiores no clima que o PDDI deverá mitigar e obrigar a mitigação”, aponta Juliana.

A autora pergunta se existe em plataforma digital para fins informativos materiais como relatórios de avaliação, indicadores de monitoramento, banco de dados e metodologia disponíveis; quais ações estão sendo realizadas para que o PDDI possa contemplar diretrizes para projetos de geração de energia limpa renovável; e se a prefeitura tem interesse em instituir a criação de núcleo gestor para revisão participativa do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de Americana.

Dentre os outros questionamentos referente as diretrizes previstas do PDDI, a parlamentar também pergunta sobre o reaproveitamento e destinação final de resíduos sólidos, a elaboração do plano de monitoramento de ar atmosférico no Município, além da implantação da sistematização da inspeção veicular.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária de terça-feira (25). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Juninho Dias propõe medidas emergenciais para combater proliferação de escorpiões em Americana

O aumento preocupante da presença de escorpiões em Americana tem gerado grande insegurança entre os moradores, especialmente em bairros onde esses animais têm sido encontrados dentro de casas, quintais e até próximos a escolas e creches. Diante dessa situação alarmante, o vereador Juninho Dias apresentou uma indicação de n • 2600/2025 solicitando providências urgentes da Prefeitura para conter a proliferação desses aracnídeos e proteger a população.

A preocupação cresce ainda mais nesta época do ano, em que as altas temperaturas e a umidade favorecem a reprodução e deslocamento dos escorpiões para áreas urbanas. Além do risco à saúde pública, com casos de picadas que podem levar a complicações graves e até óbitos, a infestação está associada à falta de manutenção de terrenos baldios, bueiros e áreas públicas sem capinação adequada.

Diante disso, a indicação propõe uma série de ações, incluindo a dedetização de bueiros e a pulverização de áreas críticas do município, intensificação da fiscalização de terrenos particulares abandonados, notificação de proprietários para limpeza e capinação, além da manutenção contínua dos terrenos públicos para evitar a formação de criadouros de escorpiões. Também foi solicitado à Prefeitura um plano de conscientização da população sobre medidas preventivas e orientações em casos de acidentes.

Além da indicação, o vereador protocolou um requerimento de n• 129/2025 solicitando informações detalhadas sobre as ações que a Prefeitura tem realizado no combate aos escorpiões, buscando transparência e efetividade na resolução desse problema.

“Os relatos de escorpiões encontrados dentro de casas são cada vez mais frequentes, e a população está assustada. Precisamos de medidas rápidas e eficazes para evitar acidentes, especialmente com crianças e idosos, que são os mais vulneráveis ao veneno desse animal”, destacou Juninho Dias.

Com essa iniciativa, busca-se garantir mais segurança e tranquilidade para os moradores de Americana, prevenindo acidentes e promovendo um ambiente mais saudável na cidade.