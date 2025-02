A eterna Goergina Sparks Michelle Trachtenberg faleceu esta quarta-feira aos 39 anos. A notícia foi confirmada pela polícia ao New York Post, mas a causa da morte não foi revelada.

A triste notícia pegou fãs de Michelle Trachtenberg de surpresa

A causa da morte ainda é desconhecida, mas, é sabido que a atriz passou, recentemente, por um transplante de fígado, o que pode ter gerado complicações.

Michelle ficou conhecida por personagens como “Jenny”, do filme “EuroTrip” (2004) e Georgina Sparks, do seriado “Gossip Girl”. A causa não foi revelada. Que descanse em paz.

Michelle Trachttenberg estreou como atriz mirim, com papéis em projetos da Nickelodeon, como “The Adventure of Pete & Pete” e o filme “Harriet the Spy”.

Nossos sentimentos para familiares, amigos e fãs

