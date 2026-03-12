Levi Rossi discute ações para fortalecimento da educação em Americana

O vereador Levi Rossi (PRD) reuniu-se na quarta-feira (11) com o secretário municipal de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, e a secretaria adjunta Evelene Ponce, para discutir sobre as demandas da rede municipal de ensino e ações que possam contribuir para o fortalecimento da educação na cidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Durante a reunião, o parlamentar discutiu as inscrições e demandas por vagas nas unidades de ensino e tratou da aplicação de emenda parlamentar no valor de R$ 113.368,42 de sua autoria, destinada a investimentos em unidades, manutenção e melhorias das escolas.

“Temos aproximadamente 14 mil alunos na rede municipal, o que se torna essencial os investimentos e políticas públicas na educação, que é a base do desenvolvimento da nossa cidade e a garantia de um futuro promissor investindo no futuro das nossas crianças e adolescentes. Estamos à disposição para colaborar com as iniciativas que fortaleçam a educação e tragam oportunidades aos nossos estudantes da nossa cidade”, afirmou Levi.

Leia + sobre política regional