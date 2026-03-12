O que acontece quando a lógica de um jogo passa a orientar decisões profissionais, escolhas pessoais e projetos de vida? É essa a pergunta que conduz Xadrez na Veia – Memórias, aprendizados e práticas de um Mestre Internacional, novo livro de Rubens Filguth que chega como síntese madura de uma caminhada construída com disciplina, visão e coragem.

Mestre e árbitro internacional, Filguth reúne nesta autobiografia não apenas lembranças de competições e bastidores da prática, mas o fio condutor que unificou suas múltiplas atuações: a aplicação consciente do método de raciocínio em todas as áreas. Com oito livros anteriores sobre o tema, dois deles traduzidos para o espanhol e distribuídos na Argentina, México e Espanha, ele reforça neste volume um ciclo literário dedicado a fortalecer a base bibliográfica da modalidade no Brasil.

O livro vai além do relato cronológico. Em tom íntimo e reflexivo, Rubens revisita episódios marcantes, confronta equívocos, celebra conquistas e expõe o raciocínio por trás de decisões. Ao revelar como princípios do tabuleiro podem ser aplicados à gestão no mundo dos negócios, amplia a reflexão para além do esporte. O leitor encontra a anatomia de escolhas que exigiram cálculo, adaptação e leitura de cenário.

Apesar do considerável aumento de popularidade que o xadrez vivenciou nos últimos tempos, seja pela dinamização das regras relativas ao tempo de reflexão que o tornaram mais ágil, por episódios promocionais como a série “O Gambito da Rainha” ou pela implementação de blogs especializados e outras ações de divulgação, nosso esporte ainda permanece à sombra, quase invisível nas casas, praças, livrarias e até mesmo escolas.

A narrativa também registra mais de duas décadas do campo enxadrístico nacional, apresentando eventos, iniciativas de difusão da modalidade e personagens que ajudaram a impulsionar sua expansão no país. Entre momentos dramáticos e passagens bem-humoradas, o escritor revela o esforço coletivo e a persistência necessária para consolidar projetos duradouros.

Ao compartilhar seu “mapa mental” e as lições extraídas de sucessos e reveses, Rubens Filguth convida o leitor a conhecer a dimensão estratégica de uma trajetória de mais de 25 anos. A obra é uma demonstração de que método, preparo e visão de longo prazo podem transformar desafios em oportunidades, dentro e fora do jogo.

Ficha Técnica

Título do livro: Xadrez na Veia – Memórias, aprendizados e práticas de um Mestre Internacional

Autor: Rubens Filguth

Editora: Sabedoria Universal

ISBN/ASIN: 978-65-01-82204-4

Páginas: 232

Preço: R$ 64,99

Onde comprar: Sabedoria Universal

Sobre o autor: Rubens Filguth é Mestre e Árbitro Internacional de Xadrez. Formado em Licenciatura em Letras, construiu carreira como Auditor Fiscal da Receita Federal, hoje aposentado. Autor de oito obras anteriores dedicadas ao tema, duas delas traduzidas para o espanhol e distribuídas na Argentina, México e Espanha, atua na consolidação da modalidade no Brasil.

Instagram: @rubensfilguth.escritor