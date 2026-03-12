Burger King® “hackeia” orelhões pelo Brasil e libera sanduíches por apenas R$ 1,00 no app do BK®

A ativação, em que a marca presenteará consumidores que atenderem os telefones públicos, é inspirada no clima de mistério de grandes filme

Em um movimento ousado, o Burger King® irá “hackear” orelhões espalhados pelo Brasil para oferecer ofertas dignas das grandes produções de mistério. Na próxima sexta-feira, 13 de março, telefones públicos selecionados tocarão incessantemente e quem atender ao chamado receberá um código único para garantir dois Chicken Duplo por apenas R$1,00.

A ação nos telefones, criada pela Jotacom, foca na convergência entre o mundo real e o imaginário de envolventes tramas de cinema. No centro da ativação está um “funcionário à paisana” do BK®, que passará as instruções da missão diretamente para quem atender às chamadas nos orelhões.

“Quem atende um orelhão tocando no meio da rua hoje em dia? O fã do BK®, porque ele sabe que a gente tá aprontando alguma. Para hackear esses telefones e transformar a hora do almoço dos consumidores, a gente tira o consumidor do piloto automático, entrega um entretenimento imersivo e a recompensa são dois Chicken Duplo R$1,00. Um preço que parece erro de roteiro, mas que o nosso fã adora”, afirma Pedro Laguárdia gerente de marketing do Burger King®.

O desafio da Jotacom era inserir o Burger King® no contexto, conectando a marca ao orgulho nacional pelo audiovisual. “O insight surgiu ao mapear que milhares de orelhões continuam ativos pelo país. O ‘Códigos do BK®’ une nostalgia e tecnologia”, afirma Alicia Cintra, ACD da Conta na Jotacom. “Hackeamos a utilidade dos orelhões para criar uma caça ao tesouro urbana”, ela completa.

Confira o filme da campanha.

Para viabilizar a operação, o Burger King® utiliza uma programação para realizar centenas de tentativas de ligação em uma janela estratégica, das 11h às 14h, captando o fluxo de pessoas no horário do almoço. A ação ocorre simultaneamente em diversas cidades, consulte os orelhões participantes.

Os telefones públicos selecionados foram mapeados via geolocalização por estarem próximos a unidades do BK®, garantindo a conexão direta com a jornada de compra no varejo.

Como participar

Para entrar no clima e garantir a oferta de R$ 1,00, os consumidores devem seguir o passo a passo da missão:

Esteja atento: a ação acontece na sexta-feira, 13 de março, entre as 11h e 14h. Localize um orelhão: consulte a lista de orelhões participantes Atenda ao chamado: se o orelhão tocar, não ignore. Atenda e ouça atentamente a mensagem da ” Funcionário à paisana” do BK®. Anote o código: a voz irá ditar um código único para aquela ligação. Resgate na app: abra a App do BK®, insira o código na área indicada e utilize a função “Clique e Retire”. Saboreie a vitória: finalize a compra pelo App do BK® e retire os seus dois Chicken Duplo por apenas R$1,00 na loja BK® mais próxima.

Mesmo quem não conseguir atender a um orelhão poderá aproveitar o clima de cinema com a oferta “King em Dobro”, que oferece dois hambúrgueres a partir de R$ 25,90.

Ação válida em 13/03/2026, das 11h às 14h. O BK® realizará ligações para orelhões selecionados. Ao atender a ligação, o consumidor receberá um código promocional que concede R$ 24,90 de desconto para uso no aplicativo do Burger King®, possibilitando a aquisição de 2 Chicken Duplo por R$ 1,00 na oferta King em Dobro, mediante pedido mínimo de R$ 25,90. Oferta válida exclusivamente na modalidade Clique e Retire, em restaurantes participantes. Limitado a 1 (um) uso por código.

Quantidade de cupons limitada. Os cupons serão válidos de 13/03/2026 a 15/03/2026, sujeitos à disponibilidade nos restaurantes participantes. Itens adicionais, personalizações ou substituições serão cobrados à parte. Imagens meramente ilustrativas. A oferta poderá ser alterada, suspensa ou encerrada a qualquer momento, sem aviso prévio. Consulte os orelhões participantes em: https://bit.ly/Orelhoes TM & © 2025 Burger King Company LLC. Usado sob licença. Todos os direitos reservados.

Leia Mais notícias do Brasil