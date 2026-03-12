Campanha de Doação de Sangue em Santa Bárbara coleta 77 bolsas

A Campanha de Doação de Sangue de terça-feira (10) em Santa Bárbara d’Oeste resultou em 77 bolsas de sangue coletadas, que equivalem a 34,65 litros de sangue e tem potencial de salvar ou impactar até 308 vidas. Compareceram à iniciativa 91 candidatos, sendo 14 considerados inaptos para a doação, além da realização de sete cadastros para doação de medula óssea.

A próxima campanha na cidade está prevista para o dia 12 de maio. As campanhas de doação de sangue no Município são promovidas desde 1998, em parceria entre o Hemocentro da Unicamp, o Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste e a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde. Atualmente, a iniciativa tem como outros importantes apoiadores a Pastoral da Saúde – Diocese de Piracicaba – Região de Santa Bárbara d’Oeste, Supermercados São Vicente, Crema Supermercados e Confraria Há Bares que Vem Para o Bem.

Hemocentro

Dúvidas podem ser sanadas diretamente no Hemocentro da Unicamp pelo telefone 0800 722 8432, de segunda a sexta-feira, das 13 às 15 horas. Todas as informações sobre as Campanhas de Doação de Sangue estão disponíveis no canal dos Doadores de Sangue no WhatsApp pelo link: https://acesse.one/doadores-de-sangue-de-sbo

