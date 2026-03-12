Campanha de Doação de Sangue em Santa Bárbara coleta 77 bolsas

A Campanha de Doação de Sangue de terça-feira (10) em Santa Bárbara d’Oeste resultou em 77 bolsas de sangue coletadas, que equivalem a 34,65 litros de sangue e tem potencial de salvar ou impactar até 308 vidas. Compareceram à iniciativa 91 candidatos, sendo 14 considerados inaptos para a doação, além da realização de sete cadastros para doação de medula óssea.

A próxima campanha na cidade está prevista para o dia 12 de maio. As campanhas de doação de sangue no Município são promovidas desde 1998, em parceria entre o Hemocentro da Unicamp, o Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste e a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde. Atualmente, a iniciativa tem como outros importantes apoiadores a Pastoral da Saúde – Diocese de Piracicaba – Região de Santa Bárbara d’Oeste, Supermercados São Vicente, Crema Supermercados e Confraria Há Bares que Vem Para o Bem.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Campanha de Doação de Sangue em Santa Bárbara coleta 77 bolsas

Hemocentro

Dúvidas podem ser sanadas diretamente no Hemocentro da Unicamp pelo telefone 0800 722 8432, de segunda a sexta-feira, das 13 às 15 horas. Todas as informações sobre as Campanhas de Doação de Sangue estão disponíveis no canal dos Doadores de Sangue no WhatsApp pelo link: https://acesse.one/doadores-de-sangue-de-sbo

Leia + sobre  saúde 