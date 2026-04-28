Vereador por Americana esteve em evento na cidade de Lins para discutir políticas públicas

O vereador Levi Rossi (PRD) participou na última sexta-feira (24) do 4º Encontro Estadual da Juventude, realizado no município de Lins pela Coordenadoria de Políticas para a Juventude (CPJ) da secretaria estadual da Justiça e Cidadania.

O encontro teve como tema principal a Agenda Jovem SP, com foco em inovação, tecnologia e no fortalecimento de políticas públicas voltadas à juventude. Durante o evento, foram debatidas iniciativas e estratégias para ampliar oportunidades e incentivar a participação ativa dos jovens no desenvolvimento social.

De acordo com Levi, a participação no encontro contribui diretamente para o fortalecimento de políticas públicas em Americana. O parlamentar reforçou que, segundo dados da CPJ, atualmente o estado de São Paulo conta com mais de 10 milhões de jovens, o que reforça a importância de ações estruturadas voltadas a esse público também nos municípios.

“Participar desse encontro reforça a importância de investir na juventude de Americana. Precisamos ampliar oportunidades, especialmente nas áreas de tecnologia, capacitação e geração de emprego, mas também despertar nos jovens o interesse pela vida pública, para que entendam seu papel na sociedade e se sintam preparados para ocupar esses espaços. Quando o jovem sonha, estuda e acredita, ele percebe que pode chegar mais longe e transformar a realidade ao seu redor”, afirmou.