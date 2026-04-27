Americana sedia, nesta terça-feira (28), o 34º Encontro de Servidores e Titulares Fazendários da ASSEFIN-SP (Associação das Secretarias Municipais de Finanças do Estado de São Paulo). O evento conta com parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de Fazenda, e acontece das 8h às 17h30, no Teatro Municipal Lulu Benencase, situado na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol.

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O encontro é gratuito e vai reunir secretários municipais, auditores fiscais, contadores públicos, controladores e servidores das mais diversas áreas da gestão fazendária, abordando assuntos referentes à gestão pública, com programação técnica voltada ao aperfeiçoamento da gestão fiscal, contábil, tributária e financeira. O principal objetivo é promover a troca de experiências, a atualização técnica e o fortalecimento da cooperação entre os municípios.

“Receber um encontro da ASSEFIN em Americana é motivo de grande satisfação. Os eventos da entidade se destacam pela qualidade técnica dos temas e pela forma como conseguem transformar conteúdos complexos em aprendizado prático, contribuindo diretamente para o aprimoramento dos servidores e gestores municipais”, afirmou a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

Estarão presentes nomes renomados do cenário técnico voltado à gestão pública, apresentando temas de destaque na atualidade, como reforma tributária, atuação do CG-IBS (Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços), tecnologia na gestão fazendária, dívida ativa, contabilidade pública, Cadastro Imobiliário Nacional – em que se abordará o Sinter (Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais), ferramenta da Receita Federal que integra dados jurídicos, fiscais e geográficos de imóveis urbanos e rurais de todo o Brasil – e gestão e aumento de resultados.

Americana e o encontro

O encontro terá a presença da presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Conselheira Cristiana de Castro Moraes, que fará a palestra magna sobre as recentes atividades da Corte de Contas estadual. O acesso à programação e ao formulário de inscrição pode ser feito diretamente pelo site https://assefinsp.com.br/pt-br/noticias/inscricoes-abertas-para-o-34-encontro-da-assefin-sp-em-americana.