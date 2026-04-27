Trabalho na região da Praça 23 de Maio já removeu mais de 50 caminhões de areia e sedimentos; ações seguem na próxima semana

A Prefeitura de Nova Odessa completou nesta sexta-feira (24/04) mais uma semana de trabalhos intensos para o desassoreamento e limpeza do Córrego Capuava, um dos pontos de alagamento mais críticos do município. As ações estão concentradas na região da Praça 23 de Maio, visando minimizar os impactos que historicamente afetam a ponte, as ruas do entorno e o acesso da população à praça no período chuvoso.

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De acordo com o secretário municipal de Obras e Planejamento Urbano, o engenheiro civil Gustavo Diniz Valente, somente nesta semana foram retirados mais de 50 caminhões de areia e sedimentos acumulados no leito do córrego. “Esse serviço é essencial para que, quando a chuva atacar, a água não transborde e inunde o entorno do córrego, deixando esse local inacessível à população”, explicou ele.

Secretário de Nova Odessa fala

O secretário explicou ainda que o problema é agravado pelo acúmulo de sujeira na tubulação final da rede de drenagem de diversos bairros da cidade, como o Jardim Alvorada, o próprio Capuava e condomínios fechados da região. “Essa tubulação vem de localidades mais altas, trazendo resíduos, areia e galhos. Chegando embaixo, no córrego, a água transborda pela rua e pela praça”, detalhou.

As equipes da Garagem Municipal e da empresa W.M. estão atuando de forma conjunta nas intervenções e os trabalhos devem continuar na próxima semana com o objetivo de ampliar a capacidade de escoamento e garantir mais segurança e qualidade de vida à população. “Sabemos que a obra causa um pouquinho de transtorno, mas pedimos a compreensão de todos porque se trata de uma melhoria para a cidade que vai valer a pena”, concluiu o secretário.