Vereador protocolou requerimento solicitando à prefeitura medidas para aumentar segurança viária na movimentada via de Americana

O vereador Levi Rossi (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura informações sobre as medidas previstas para aumentar a segurança viária na Avenida do Compositor, no Residencial Jaguari. O parlamentar pede atenção especial a um trecho localizado nas proximidades de um supermercado, onde afirma serem frequentes os registros de acidentes de trânsito.

No documento o autor afirma que, em visita ao local, constatou os problemas enfrentados por moradores, comerciantes, motoristas e pedestres que utilizam diariamente a via. Segundo relatos recebidos pelo gabinete, o intenso fluxo de veículos e a dificuldade para realizar a travessia em segurança têm gerado preocupação constante e motivado pedidos de providências.

“Esse é um trecho com intenso fluxo de veículos e muitos deles trafegam em alta velocidade, o que torna a travessia bastante perigosa para os pedestres. Nosso objetivo é entender quais medidas estão sendo estudadas pela prefeitura e cobrar providências que aumentem a segurança viária e ajudem a prevenir novos acidentes”, afirma.

No documento, Levi questiona se o setor responsável tem conhecimento dos recorrentes acidentes no local; se existem levantamentos técnicos ou estudos que apontem as causas desses acidentes; e se há previsão para a realização de estudos de engenharia de tráfego visando a implantação de melhorias como reforço na sinalização, dispositivos de redução de velocidade ou outras intervenções que contribuam para aumentar a segurança viária.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário durante sessão ordinária e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.