A Mantiqueira Brasil avança em sua transformação de portfólio e acelera o plano para se consolidar entre as quatro maiores produtoras de ovos do mundo. Em pouco mais de um ano desde a entrada da JBS em sua estrutura societária, a companhia ampliou sua presença internacional, fortaleceu sua rentabilidade e viu os ovos especiais alcançarem 32% das vendas no Brasil, um salto relevante ante os 2% registrados há cinco anos.

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Em São Paulo, a Mantiqueira mantém uma presença estratégica, com sete unidades produtivas localizadas no interior do estado — em Lorena, Cabrália Paulista, Itirapina, Descalvado, Bastos, Parapuã e São Carlos — além de um Centro de Distribuição em Guarulhos. Essa estrutura reforça o papel do estado na produção e na distribuição dos produtos da companhia, apoiando a expansão do portfólio de ovos especiais e o abastecimento de diferentes mercados no Brasil.

O movimento reflete uma estratégia baseada em três pilares: expansão global, produtos de maior valor agregado e ganhos de eficiência operacional. Hoje, a Mantiqueira opera cerca de 20 milhões de aves no Brasil e 6 milhões nos Estados Unidos, mercado considerado estratégico para o crescimento da companhia e para a diversificação de receitas em moeda forte.

A consolidação da operação americana ganhou tração com a aquisição integral da Colorado Eggs, realizada por meio da Hickman’s Egg Ranch, operação adquirida pela Mantiqueira USA no fim do ano passado. O movimento reforça a presença da companhia no maior mercado consumidor de ovos do mundo e acelera seu plano de internacionalização.

“O racional da expansão internacional é construir um negócio cada vez mais equilibrado, com receitas em moeda forte e maior proteção contra oscilações de mercado”, afirma Leandro Pinto, fundador da Mantiqueira. “Nossa lógica é crescer com disciplina, combinando expansão orgânica e aquisições estratégicas.”

Ao mesmo tempo em que amplia escala, a companhia acelera a mudança no mix de produtos. A linha de ovos especiais — categoria que inclui produtos como jumbo, caipiras e cage-free — tornou-se um dos principais vetores de crescimento da Mantiqueira no Brasil, refletindo uma mudança estrutural no comportamento de consumo e uma estratégia clara de descommoditização.

“A evolução do consumidor é clara. Há uma demanda crescente por produtos diferenciados, com atributos de bem-estar animal, sustentabilidade e qualidade percebida. Essa é uma avenida importante de crescimento para o setor”, afirma Pinto.

A agenda de inovação também ganhou peso na nova fase da companhia. Recentemente, a Mantiqueira lançou a N.OVO, bebida proteica pronta para beber à base de clara de ovo hidrolisada, inaugurando uma nova frente de atuação em nutrição funcional. Além de abrir uma nova categoria, o produto amplia o aproveitamento da cadeia e cria oportunidades de monetização.

A parceria com a JBS também destravou ganhos de eficiência operacional e financeira, com impactos em acesso a capital, perfil de dívida, escala de compras e gestão de ativos. “Nossa ambição é liderar a transformação do setor, combinando escala, inovação e valor agregado. Esse é o caminho para consolidar a Mantiqueira entre as maiores plataformas globais de proteína do mundo”, completa Leandro Pinto.

Sobre a Mantiqueira Brasil

Com mais de três décadas de atuação, a Mantiqueira Brasil se consolidou como líder em inovação no mercado de ovos da América do Sul, destacando-se pela qualidade e diversidade de seus produtos. A empresa alia tecnologia e sustentabilidade para transformar o setor e oferecer soluções nutricionais diferenciadas por meio de um portfólio robusto, que inclui as marcas Ovos Mantiqueira, Happy Eggs® (referência em ovos de galinhas livres), Fazenda da Toca (especializada em ovos orgânicos) e N.OVO (linha de bebidas proteicas à base de clara de ovo).

A companhia produz mais de 4 bilhões de ovos por ano e conta com 18 unidades, incluindo a indústria de ovos pasteurizados e a fábrica dedicada ao fertilizante orgânico Solobom, em seis estados brasileiros (Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Paraná e Santa Catarina). Em constante expansão, leva seus produtos ao mercado nacional e a diversos destinos internacionais, como países da América do Sul, Ásia, África, Oriente Médio, Estados Unidos e Coreia do Sul. Saiba mais em www.mantiqueirabrasil.com.br.

Sobre a JBS

A JBS é uma empresa global líder em alimentos, com um portfólio diversificado de produtos de alta qualidade, incluindo frango, suínos, bovinos, cordeiros, peixes e proteínas vegetais. A companhia emprega mais de 282 mil pessoas e opera em mais de 20 países, como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália. No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação, como Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre outras, que chegam diariamente à mesa de consumidores em 180 países. A empresa também investe em negócios correlatos, como couro, biodiesel, colágeno, fertilizantes, envoltórios naturais, soluções para gestão de resíduos sólidos, reciclagem e transporte, com foco na economia circular.