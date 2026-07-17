Comércio paulista cresce 7% durante a semana do feriado de 9 de julho

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O comércio paulista registrou um crescimento de 7% nas vendas presenciais durante a semana do feriado da Revolução Constitucionalista (9 de julho), em comparação com o mesmo período de 2025. O levantamento é da Getnet, fintech líder em soluções de pagamento na América Latina e na Península Ibérica.

O destaque do período ficou por conta do Pix, que apresentou crescimento de 38% no valor movimentado, reforçando sua consolidação como um dos principais meios de pagamento utilizados pelos consumidores brasileiros. As transações realizadas por cartão também avançaram, com alta de 4% em relação ao ano anterior.

Entre os segmentos analisados, os maiores crescimentos foram registrados por padarias (+15%), supermercados (+11%) e postos de combustíveis (+8%), indicando que o feriado movimentou principalmente o consumo relacionado à alimentação e a serviços essenciais.

“O resultado mostra um início positivo para o varejo paulista no segundo semestre. Como o feriado ocorreu em um dia útil, observamos um comportamento de consumo mais concentrado em despesas do dia a dia, especialmente alimentação e serviços essenciais, enquanto categorias ligadas a compras discricionárias apresentaram um ritmo mais moderado”, afirma Aline Liston, Head comercial de pequenas e médias empresas da Getnet.

O levantamento considera o desempenho das vendas presenciais realizadas no estado de São Paulo durante a semana do feriado da Revolução Constitucionalista de 2026 em comparação com o mesmo período de 2025.

Sobre a Getnet Brasil

A Getnet é a fintech líder em soluções de pagamento na América Latina e na Península Ibérica. A empresa oferece soluções multicanais robustas e flexíveis que se adaptam às necessidades dos clientes, integrando-se de forma fluida aos ecossistemas existentes e entregando tecnologias proprietárias e avançadas.

O portfólio de serviços inclui gateway de pagamento, soluções de pagamento em loja e e-commerce, processamento de transações, prevenção avançada de fraudes, serviços financeiros e soluções de valor agregado desenvolvidas para setores como varejo, alimentos e bebidas, saúde e beleza, e turismo.

Em 2025, a Getnet processou mais de €238 bilhões em 10,5 bilhões de transações, atendendo 1,2 milhão de clientes. A empresa é a maior adquirente da América Latina em número de transações e entre os dez maiores do mundo. A Getnet opera no Brasil (como líder em comércio eletrônico), México, Chile, Argentina, Uruguai, Espanha e Portugal.

A Getnet foi projetada para atender a comércios, ISVs, PayFacs, orquestradores, plataformas e a próxima geração de facilitadores do comércio — conectando tecnologias e mercados por meio de uma experiência unificada e multicanal que impulsiona o desempenho e o crescimento dos negócios.

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