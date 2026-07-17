Anitta revela data de lançamento de “EQUILIBRIVM PARTE 2”

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Anitta revelou, na manhã desta quarta-feira, a data de lançamento de “EQUILIBRIVM PARTE 2”, seu novo álbum. A prometida continuação do mais recente trabalho da artista chega na próxima semana, às 21h do dia 23 de julho.

O nono álbum de estúdio da carioca será disponibilizado poucos dias antes do início da “EQUILIBRIVM TOUR”. A turnê passará por Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza, Niterói e Salvador, proporcionando uma experiência imersiva da narrativa musical do projeto.

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