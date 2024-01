O ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski, 75 anos, aceitou

nesta 4ª feira (10.jan.2024) o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O anúncio será oficializado nesta 5ª feira (11).

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal ocupará a vaga deixada por Flávio Dino (PSB-MA), indicado pelo presidente ano passado e aprovado pelo Senado para compor a Suprema Corte.

Leia Mais Notícias do Brasil e exterior

Ainda na 2ª feira (8), Lula e Lewandowski se reuniram no Palácio do Planalto, em encontro fora da agenda do presidente. Um outro encontro entre os 2 aconteceu na noite de 4ª feira, agora no Palácio da Alvorada, com a participação de Dino.

A reunião também não foi registrada oficialmente. A decisão foi finalmente selada em uma 3ª reunião realizada na noite desta 4ª feira. O nome do futuro titular da Justiça já era especulado desde o fim de 2023, mas ficou “maduro” depois do 1º encontro.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP