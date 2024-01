Rio Branco faz testes físicos na volta pra temporada

A comissão técnica do Rio Branco Esporte Clube teve mais dois profissionais integrados para temporada 2024, em especial para o Paulistão Sicredi Serie A-4. Trata-se do Preparador de Goleiro Fabio Guedes e do Analista de Desempenho Rafael Delle Vedove

Guedes, que estava na comissão técnica do Tigre na temporada passada, veio do Coimbra e já teve passagens por Uberaba-MG, Nacional-MG, Olímpia-SP, Votuporanguense-SP e Atlético Tubarão-SC. Além disso, Fabio possui o curso de treinador de goleiros da CBF. Leia + Sobre todos os Esportes Já Rafael, teve passagem pelo Independente de Limeira-SP nas temporadas 2022 e 2023 e possui curso da CBF Academy – Análise de Desempenho PRO.

