Líder brasileiro otimista e entusiasmado, mas pouco organizado

Levantamento nacional realizado pela Febracis Escola de Negócios, em sua base de dados, revela que entre gestores e empreendedores brasileiros há maior facilidade para a persuasão e o comando.

Foram analisadas informações de 47 mil pessoas que ocupam cargos de liderança em todas as regiões do país. O estudo identificou que 58,6% dos participantes possuem maior facilidade para solucionar problemas e 58,5% para incentivar pessoas. Isso revela personalidades mais carismáticas, persuasivas, competitivas e destemidas, mas que carecem de planejamento, cautela e paciência.

Já 39,13% se identificam como metódicos e estáveis, enquanto 32,11% são mais detalhistas e organizados. A mostra total é representada por pessoas que exercem funções de gestão, que correspondem a 56,9% dos respondentes, ou se identificam como empreendedoras (43,1%). Os dados foram coletados de forma espontânea pelo softaware de Análise de Perfil Comportamental CIS Assessment desenvolvido pela Febracis Escola de Negócios.

Os dados ajudam a entender como esses líderes se relacionam com seus colaboradores e lidam com situações desafiadoras. Além de permitirem identificar as características positivas, as habilidades e os comportamentos que ainda precisam de desenvolvimento.

“No geral, o líder brasileiro é resolutivo, persuasivo, entusiasmado e tem voz de comando, o que facilita uma liderança carismática, inspiradora e contagiante. Por outro lado, revela mais dificuldade para planejar e organizar processos, além de menor capacidade de escuta e postura democrática na hora de tomar decisões. Isso também revela tendência a baixo poder de análise de risco”, explica Paulo Vieira, presidente da Febracis.

A pesquisa também destacou que as competências mais desenvolvidas por empreendedores brasileiros são a extroversão, o entusiasmo e o poder de comando. Já as que menos aparecem na personalidade dessa classe são paciência, planejamento e prudência, o que reforça um perfil mais imediatista, impulsivo, ansioso – de acordo com a OMS, o Brasil é o País com os maiores índices de ansiedade do mundo.

COMPETÊNCIAS MAIS DESENVOLVIDAS ENTRE LÍDERES BRASILEIROS

(A PARTIR DA MÉDIA DOS PARTICIPANTES)

COMPETÊNCIAS MENOS DESENVOLVIDAS ENTRE LÍDERES BRASILEIROS

(A PARTIR DA MÉDIA DOS PARTICIPANTES)

“A partir dos dados coletados, é possível afirmar que a liderança brasileira, composta por gestores e empreendedores, em sua maioria, possuem foco em conexões e comando e tendem a ser mais acelerados, versáteis, informais e inovadores e menos detalhistas, prudentes, sistêmicos e pacientes”, aponta Paulo.

Ainda de acordo com a diretora, o mercado brasileiro necessita desenvolver um olhar estratégico para todas as colocações da empresa, a começar pelas funções de liderança.

“A primeira lição é entender que o fato deste ser o perfil mais comum não significa que seja o mais adequado. Cada cenário exige um perfil de liderança diferente. No entanto, sei bem que ainda se propaga uma forte crença de que o líder necessariamente é alguém extrovertido e enérgico, quando esta é apenas uma das formas de liderar,” avalia Paulo.

Outra preocupação dos especialistas é o quanto este perfil nas lideranças pode também impactar nos processos seletivos, segundo ressalta Paulo Vieira, Presidente da Febracis.

“O ser humano tem uma tendência natural de se aproximar daqueles que são semelhantes dele. Como coach, eu enfatizo que um líder que não conhece o próprio comportamento acaba contratando apenas pessoas parecidas com ele. Isso pode fortalecer as características positivas, porém também agravar ainda mais as deficiências. Imagine uma empresa onde todos são impacientes? Ou uma em que todos têm muitas ideias, mas ninguém é bom em analisar os riscos? Seria o caos total”, avalia Paulo Vieira.

“Esperamos que esses dados sejam um chamado para que as empresas e líderes mergulhem no autoconhecimento e aprendam a atuar de forma complementar. Times com diversidade, sem dúvida, são os que trazem maior lucratividade” conclui Paulo Vieira.

Metodologia de pesquisa

Foram analisados373 relatórios de Perfis Comportamentais gerados pelo softaware CIS Assessment. A coleta, que está em constante atualização, contemplou respondentes de vários segmentos e cargos de gestão, desde 2014 até abril de 2013.

O nível de precisão da pesquisa chega a 98,8%, atestado pelo Departamento de Estatística e Matemática Aplicada da Universidade Federal do Ceará (UFC);

A metodologia de Análise de Perfil Comportamental CIS Assessment utiliza a Teoria DISC, desenvolvida por Wiliam Moulton Marston, para estabelecer diferentes tendências a partir da combinação entre 4 fatores: Dominância, Estabilidade, Conformidade e Influência.

Sobre a Febracis: Pessoas, Liderança, Gestão e Negócios

