Limeira vai ser a 1a cidade da região a ganhar uma concessionária

das novas gigantes chinesas que vêm para o Brasil apostar nos carros elétricos.

A inauguração será nesta quinta-feira, 7 de dezembro, às 19h, na Avenida Major José Levi Sobrinho, 2100.Oo evento de inauguração da nova concessionária do Grupo Germânica, a GWM Germânica, a primeira da montadora chinesa em Limeira.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O evento contará com a presença do presidente do Grupo Germânica, Evandro Garms, e de executivos da montadora chinesa GWM, que estarão disponíveis para atender à imprensa.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP