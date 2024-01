Lipedema: Especialista fala sobre a importância da informação correta

Lipedema é uma doença crônica – confundida muitas vezes com obesidade – causada

pelo acúmulo de gordura em regiões específicas do corpo como braços, pernas e quadris. Hoje, já atinge cerca de 10 milhões de mulheres no Brasil (e 10% da população do mundo). Para compartilhar ainda mais conhecimento para mulheres e profissionais de saúde que ainda desconhecem a doença, e pela alta demanda na busca por informação e tratamentos atualmente no Brasil, o Instituto Lipedema Brasil (ILB), o primeiro centro de referência do tema no país, inaugurou este mês o Instituto unidade Ibirapuera, localizada no bairro de Indianópolis, em São Paulo. A proposta é desenvolver mais pesquisas e ensino para conceder conhecimento médico e, com isso, melhorar a realidade dessas mulheres.

Entre as causas e sintomas do lipedema estão a perda de mobilidade, o aumento progressivo da gordura com o passar dos anos, a dor em algumas das regiões-foco e a dificuldade em eliminar a gordura mesmo com dieta e atividade física. “Agora, a sociedade terá dois locais físicos em São Paulo para acolhimento, um no Pacaembu e outro em Indianópolis, próximo ao Aeroporto de Congonhas e Parque do Ibirapuera, para procurar ajuda e buscar Informação qualificada sobre a doença. Pretendemos no futuro expandir regionalmente. Recebemos muitas pacientes de outros estados”, diz o diretor do ILB, dr. Fábio Kamamoto.

Fake News – Muitas brasileiras, por conta das últimas notícias, estão entendendo o lipedema e a cirurgia como algo estético. No entanto, é uma doença, crônica, que precisa ser tratada. E com uma simples lipoaspiração não é possível fazer isto. “É preciso uma equipe multidisciplinar especializada na doença e que use, em uma ou mais sessões de lipoaspiração, dispositivos adequados para a retirada das células doentes de gordura”, comenta o diretor do Instituto Lipedema Brasil. Dr. Fábio Kamamoto.

Para tirar este estigma, o ILB– que conta com a equipe com maior experiência na doença no Brasil, liderada pelo dr. Fábio Kamamoto, um dos pioneiros no tratamento cirúrgico do lipedema – fazem rodas de conversa gratuitas e online constantemente em seus canais sociais (@lipedemabrasil/ @conhecalipedema) para que as pessoas entendam cada vez mais o que é o lipedema, suas causas, sintomas e tratamentos. “Conhecimento é muito importante tendo em vista os últimos acontecimentos e associações erradas feitas sobre a doença e como são feitas as cirurgias”, diz dr. Kamamoto.

Novidade no ensino sobre a doença – Para complementar o quesito informação, o Instituto Lipedema Brasil lançou o LipeEnsino (https://lipeensino.com.br/) – uma instituição de ensino e pesquisa focada em lipedema, que garante cursos profissionalizantes, online e presenciais, sobre a doença. Todos contam com a curadoria e/ou participação do dr. Fábio Kamamoto. “Profissionais qualificados da minha equipe sempre estarão presentes ministrando os cursos como a fisioterapeuta dra. Jaqueline Baiocchi, o cirurgião vascular dr. Vitor Gornati e o endocrinologista dr. André Faria no curso online Lipedema Start, por exemplo. Recomendo este curso para todos os profissionais que já querem ingressar no tema”, sugere dr. Kamamoto. O curso Lipedema Start conta com 12 vídeos e uma carga horária de 12 horas (5 horas gravadas e 7 horas de estudos direcionados).

