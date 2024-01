O prefeito Chico Sardelli anunciou o gestor público e professor Marcos Morelli

que assume interinamente a superintendência geral do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana. O então superintendente, Carlos Cezar Gimenez Zappia, que é biólogo, passa a integrar a equipe da Secretaria de Meio Ambiente.

“Agradeço ao Zappia pela competência, dedicação e amor com que atuou ao longo dos anos no DAE, deixando um legado de avanços importantes na troca de redes, reservação de água, entre outras obras. Com certeza fará um bom trabalho também no Meio Ambiente. É tempo de renovação para que a área de saneamento de Americana continue avançando. O Marcos tem muita experiência, conhecimento e capacidade para assumir esse desafio e tenho certeza que irá desempenhar muito bem a nova função, com foco nas ações para acabar com os problemas de falta de água em nossa cidade”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Quero desejar sucesso ao Marcos nessa nova função e nos novos desafios, tenho certeza que irá contribuir muito à frente do DAE. Também gostaria de parabenizar o Zappia pelo trabalho realizado e desejar sucesso no Meio Ambiente”, afirmou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Morelli atualmente é superintendente adjunto de gestão da autarquia e acumulará interinamente as duas funções. Formado em Comércio Exterior e pós-graduado em Gestão de Negócios, foi secretário municipal em Iracemápolis, coordenador da Câmara Municipal de Americana e diretor na Secretaria de Meio Ambiente. O gestor possui ampla experiência como consultor nas áreas pública, administrativa, financeira, recursos humanos e qualidade.

