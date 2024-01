Faltando menos de um mês para o Carnaval, o setor de bares e restaurantes já vem se planejando com boas expectativas. No setor, as projeções para os dias de festividade indicam aumento no faturamento em relação ao mesmo período de 2023. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), os estabelecimentos projetam faturar até 15% a mais do que no ano passado.

Matheus Mason, presidente da Abrasel Regional Campinas, que representa mais de 40 municípios do Interior paulista, diz que a perspectiva é bastante opositiva, especialmente para os bares. “Apesar de Campinas não ser um destino turístico para o Carnaval, como em outras regiões mais tradicionais, o Carnaval movimenta bastante os bares da cidade pelo fluxo de pessoas que ficam nas cidades durante a festa e acabam saindo para curtir à tarde e à noite, enquanto que as cidades da região costumam receber famílias e parentes para descanso e acompanhamento das festas de rua”, diz. “Daí a nossa expectativa positiva para esse ano.”

Mason recorda que no ano passado o setor teve um aumento maior, de 30% no movimento. “Foi um aumento maior, mas em cima de uma base mais fraca, de 2022, quando as festas ainda estavam suspensas”, completa.

Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel, a expectativa otimista é impulsionada por alguns fatores, com destaque para o crescimento no número de empregos e a melhoria nos indicadores econômicos, com a redução da inflação e das taxas de juros. “Com uma renda disponível mais robusta, as pessoas demonstram uma propensão maior para viajar e gastar durante o Carnaval. Essa é uma tendência que se reflete em todo o turismo e que vem trazendo projeções otimistas para o ano”, destacou.