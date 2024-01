Seaac notifica empresas de locação de equipamentos e terraplenagem

O SEAAC de Americana e Região notificou extrajudicialmente

na semana passada 18 empresas da categoria de Locação de Equipamentos e Máquinas para Terraplenagem. As notificações foram expedidas após a assinatura das convenções coletivas de trabalho do período 2018/2019 até 2023/2024 ocorridas no final do ano passado.



Na notificação o Sindicato solicita que as empresas apresentem no prazo de 20 dias os relatórios completos do pagamento das diferenças relacionadas a todas as cláusulas de natureza econômica, como salários, triênio, auxílio- alimentação/refeição. Também é solicitado que apresente as os comprovantes de recolhimento das contribuições assistenciais, determinadas nas convenções coletivas.

“Esta categoria ficou vários anos sem Convenção Coletiva de Trabalho. Buscamos neste período os Acordos Coletivos, negociados diretamente com as empresas, alertando que mais hora menos hora as convenções seriam resolvidas e haveria um passivo a ser pago.

Conseguimos negociar Acordos Coletivos com a maioria, mas muitas não fizeram nada e agora precisam comprovar o repasse de aumentos salariais e o correto pagamento de outras obrigações de ordem econômica”, explicou a presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva. “Sempre notificamos extrajudicialmente para dar oportunidade do diálogo na busca de acordos. Mas caso não atendam a nossa solicitação o caminho é a justiça”, finalizou.

