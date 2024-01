O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD) recebeu

nesta quarta-feira (17/01), em seu gabinete, a visita do capitão Costa Pereira, novo comandante da 1ª Companhia do 48º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), responsável pelo pelotão que faz o policiamento ostensivo em Nova Odessa. Também esteve presente o primeiro secretário municipal de Segurança da história da cidade, o coronel da reserva Carlos Fanti.

“É sempre muito importante conhecer e manter o contato direto com os chefes dos demais poderes e com os representantes das Polícias Militar e Civil na nossa cidade. Na nossa gestão, as portas da Prefeitura de Nova Odessa estão sempre abertas para cooperação e parcerias com a iniciativa privada, entidades, outros órgãos públicos e de Segurança, como é o caso da Polícia Militar do Estado de São Paulo”, comentou o prefeito Leitinho.

“O capitão Costa Pereira veio se apresentar, pois assumiu recentemente a 1ª Cia do 48º BPM/I, com sede em Sumaré e que tem sob sua jurisdição o pelotão de Nova Odessa. E se colocou à disposição para mantermos a parceria nas operações integradas nos bairros que já realizamos com a nossa GCM (Guarda Civil Municipal), e que passaremos a intensificar”, adiantou o coronel Fanti.

Desde o início de sua gestão, o prefeito Leitinho vem investindo pesado em Segurança Pública e na GCM, bem como no resgate da parceria e da cooperação com as demais polícias estaduais. Entre as ações, estão a conquista de uma nova Delegacia do Município para a Polícia Civil (em obras na Avenida Carlos Botelho).

Também foi viabilizada pela Prefeitura, ano passado, a primeira unidade do Corpo de Bombeiros da PM na cidade (em pleno funcionamento na Avenida São Gonçalo, com 15 bombeiros altamente treinados, um caminhão autobomba com capacidade para 4 mil litros e uma unidade de resgate totalmente equipada).

Para a GCM, a Prefeitura adquiriu nos últimos anos 6 novas viaturas (incluindo duas picapes para as novas Patrulha Rural e Patrulha Maria da Penha), além de um novo armamento (incluindo 44 pistolas, carabinas, coletes balísticos, uniformes padrão Força Nacional de Segurança e armamento não letal, na forma de duas pistolas eletro incapacitantes – também conhecidas como “armas de choque” ou “sparks”).

Está em construção a primeira sede própria para a Guarda Civil Municipal (que terá estande de tiro e academia). O Sistema de Videomonitoramento foi expandido para mais 35 prédios públicos, incluindo 100% das creches e escolas municipais. Também foram contratados, através de concurso público, 10 guardas (um aumento de 23% no efetivo da corporação) que já estão em atuação nas ruas da cidade.

3ª MAIS SEGURA

O resultado desse investimento maciço em Segurança Pública nos últimos três anos por parte da Prefeitura já aparece. No final de 2023, o mais recente IECV (Índice de Exposição aos Crimes Violentos) divulgado pelo Instituto Sou da Paz com grande repercussão na grande imprensa apontou Nova Odessa como a 3ª cidade mais segura do Estado de São Paulo dentre todos os municípios paulistas com mais de 50 mil habitantes.

Além disso, o “Paraíso do Verde” é uma das três únicas cidades paulistas com IECVs 2022 menores que 4,00 – ao lado de Capivari e Pirassununga. Nova Odessa alcançou um índice de apenas 2,95. Para comparação, a cidade mais violenta do Estado, conforme o ranking, é Peruíbe (19,02).

O estudo leva em conta as estatísticas oficiais e dados sobre a ocorrência de crimes registrados pelas polícias, relativos a mais de 40 itens – de homicídios, roubos, furto até prisões e apreensões de drogas e armas.

