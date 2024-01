SAÚDE. Americana garante aumento de 50% no repasse para média e alta complexidade

O trabalho executado pela Secretaria de Saúde de Americana em 2023 fez aumentar o valor do Teto MAC, montante que o Ministério da Saúde repassa anualmente a estados e municípios para custear ações e serviços públicos de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.

Em 2024, o Ministério destinará R$ 34.877.278,65 para Americana, o que corresponde a um aumento de 50% em comparação ao valor recebido no ano passado, quando foram repassados R$ 23.243.891,51. O detalhamento dos valores que serão repassados foi divulgado pela Portaria GM/MS nº 3.053, de 8 de janeiro deste ano.

“Além do importante incremento no acesso aos recursos, essa ação é também um reconhecimento do trabalho feito em Americana. A conquista não seria possível sem que demonstrássemos na prática a relevância da nossa estrutura e de todo o atendimento prestado aqui. Parabenizo todos os profissionais que colaboraram com seu esforço diário para essa conquista”, diz o prefeito Chico Sardelli.

Entre os avanços que viabilizaram o crescimento, estão a habilitação da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), a inclusão do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi na rede de urgência e emergência, a ampliação da retaguarda de leitos clínicos e a habilitação dos leitos de UTI do HM.

“Americana está colhendo os frutos do trabalho que têm sido feito na Saúde desde 2021 e vendo o retorno para a própria melhoria da rede. Quanto mais resultados entregues, mais condições para que essas mesmas áreas façam um trabalho ainda melhor com o acesso a mais recursos”, afirma o vice-prefeito Odir Demarchi.

“Essa é uma notícia extremamente positiva para a nossa cidade, uma vez que estes recursos são essenciais para o custeio dos tratamentos de média e alta complexidade. São mais de R$ 11 milhões de aumento no repasse, fruto do trabalho intenso de toda a equipe da Secretaria de Saúde e da gestão do prefeito Chico e vice Odir. Uma verba que vai nos ajudar a continuar oferecendo um atendimento de qualidade à população”, reforça o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

LEIA + NOTÍCIAS