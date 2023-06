Os 1,5 mil livros doados pelo Centro de Atividades Estevam Faraone – SESI Americana para a Secretaria de Educação chegaram, esta semana, às 11 escolas de Ensino Fundamental da rede municipal.

Os títulos possuem classificação indicativa para diversas faixas etárias, contendo obras com conteúdo livre até textos destinados a quem completou 15 anos. Os livros foram catalogados de acordo com a indicação de leitura e entregues, entre os dias 30 de maio e 2 de junho, nas unidades escolares.

O acervo está avaliado em aproximadamente R$ 15 mil e tem o objetivo de proporcionar novas condições para o desenvolvimento de projetos e atividades que despertem o interesse pela leitura entre os alunos da rede municipal de ensino.

“Qualificar a Educação em Americana sempre foi a diretriz do prefeito Chico Sardelli para a Secretaria e o estímulo e incentivo à leitura tem sido trabalhado diariamente em nossas escolas, dentro do processo de recomposição das aprendizagens. A chegada do novo acervo traz, aos nossos alunos, mais pluralidade na oferta de títulos e de autores”, destacou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.