Uma lontra invadiu um condomínio de classe alta

em Americana na noite desta quinta-feira e assustou os moradores. O caso foi no condomínio de alto padrão Belle Époque, na região do Frezzarim.

Dois vídeos foram gravados por moradores. A lontra (animal selvagem) ainda mordeu um cachorro de dentro do condomínio.

Os bombeiros foram chamados pelos moradores para fazer o resgate do animal.

Os bombeiros resgataram o animal. Ela provavelmente fugiu do Parque Ecológio e entrou no condomínio pela galeria de águas pluviais. Após o resgate, ela foi devolvida para o parque para que os veterinários a devolvessem ao recinto e verificassem a saúde do animal.

