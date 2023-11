Com look ousado, Geisy Arruda curte férias na Bahia

férias no litoral sul da Bahia. De tricot vermelho e ousado, a morena foi fotografada na Casa de Glória, onde está hospedada no quadrado de Trancoso.

“Amo a energia da Bahia, não resisto a um bom acarajé, vatapá, caruru e um bom baiano que combina com meu borogodó”, brinca Geisy Arruda.

Foto: Cauê Garcia I CG Comunicação (divulgação)

Musa naturista, Natasha Steffens grava com Urach: “1o orgasmo de verdade”

A influencer +18 Natasha Steffens, que ficou conhecida por mostrar seu dia a dia em um clube naturista nas plataformas adultas, acaba de gravar um vídeo de pegação explícita com Andressa Urach.

A prévia já viralizou e causou polêmica. Acusada de ser menor de idade, Natasha tem 21 anos e já grava conteúdo picante desde 2021, incentivada pelo pai – filho de um ex-padre – e o namorado, com quem mantém uma relação liberal.

“Claro que sou maior de idade, as pessoas falam e julgam sem saber. Sou maior e tive meu primeiro orgasmo de verdade com a Andressa nessa cena. Acho que era um tesão acumulado nela (risos). Nunca forcei ou encenei nos meus vídeos, mas com a Urach foi diferente, rolou uma química. A coisa fluiu, fizemos com tesão dobrado”.Natasha já acompanhava Andressa Urach no OnlyFans e Privacy. A musa naturista foi uma das primeiras assinantes e já contou nas redes sociais que se inspirou na eterna Miss Bumbum. Numa troca de mensagens, as duas trocaram nudes e decidiram se conhecer e arriscar um vídeo juntas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Urach (@andressaurachoficial)



“Não pensamos muito, a cena não tem um tema ou história. Simplesmente nos entregamos. Deixamos o tesão falar mais alto. Então o vídeo ficou natural”, conta Natasha. “Na próxima, quero gravar um ménage com ela. Já fiz o convite (risos). Meu namorado está escalado, mas podemos convidar mais um ou dois amigos. Vai ter pegação hard”.

Faturando quase R$ 100 mil por mês, em média, Natasha é ex-frentista e hoje mostra seu dia a dia – de forma bem sensual e sem censura – no clube naturista onde mora, no sul do Brasil. Incentivada pela família, ela se lançou na plataforma durante a pandemia e viu sua vida mudar.

“Hoje tenho liberdade e independência. E nada disso vai me fazer desistir. Estou investindo e logo vou começar a empreender. Na verdade me descobrir nas plataformas e isso mudou a minha vida. Eu me divirto, conheço pessoas, realizo minhas fantasias e ainda ganho com isso. Não quero parar”.

Fotos: Eduardo Graboski / Divulgação