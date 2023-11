Luana Piovani volta a carga contra Pedro Scooby

Luana Piovani usou as redes sociais para fazer um novo desabafo

sobre a briga na Justiça que enfrenta contra Pedro Scooby, seu ex-marido. Em seu Instagram, a atriz assumiu estar apreensiva.

Vale lembrar que o surfista entrou com uma ação no início do ano, pedindo que ela não cite mais seu nome e nem exponha os filhos na internet. O ex-casal são pais de Dom, de 11 anos, e os gêmeos Liz e Bem, de 8.

“Sabe o que significa eu estar indo para essa audiência? Que a fantasia mais vendida no chinês é de lobo vestido de cordeiro. Mas não tem nada, não. Já arrumei minha coroa e vou lá fazer o que faço de melhor nessa vida, que é falar a verdade”, declarou.

Ainda no vídeo, publicado no feed de seu Instagram, Piovani agradeceu o carinho que recebe dos seguidores: “Muito obrigada, eu sei que vocês estão comigo… Permaneçam aí”, agradeceu.

“Pra coroar, semana passada recebi uma carta me comunicando uma audiência […] Esse tribunal de Cascais foi um trauma e estou muito angustiada de voltar lá amanhã”, lamentou.

“Estou nervosa, angustiada, sem conseguir dormir direito em alguns dias. Não queria ter que voltar aos tribunais. Vibre coisas boas pra mim, paz, por favor. Grata sem fim, Lua”, finalizou.

