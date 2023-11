Especialista propõe mergulho na cultura digital para transformar negócios

A cultura digital mudou hábitos dos consumidores e forçou o mercado a se reorganizar por meio de novos modelos de negócios. Essa é a premissa de Transformação Digital, novo livro do professor, palestrante e conselheiro de Tecnologia e Inovação, Edney Souza. “InterNey”, como é conhecido, condensa na obra o aprendizado de mais de três décadas na área.

Nesse lançamento da DVS Editora, o escritor mostra que a era da conectividade é muito mais do que tecnologia. Para quem busca alavancar empreendimentos e marcas, é preciso desenvolver mentalidade, cultura, inovação nos negócios e liderança.

O livro visa preparar o leitor para futuras transformações tecnológicas e oferece insights práticos sobre conceitos como desmaterialização, deslugarização e a essência de pensar digitalmente. Abordagens de design thinking e jobs to be done guiam o leitor na jornada para entender e priorizar o cliente com exemplos práticos, como o caso do McDonald’s, que ilustra a importância de definir e atender às necessidades do consumidor de maneira eficaz.

A obra revela como a mentalidade de programador, orientada a soluções, se entrelaça com o pensamento de marketing, a arte de contar histórias, e como a tomada de decisões se tornou um processo orientado por dados. Discute, ainda, a transição de hierarquias rígidas para redes mais fluidas e adaptáveis, a relevância da transparência no mundo dos negócios e o impacto dos algoritmos de redes sociais na vida dos usuários.

Transformação Digital explora modelos de negócios nos ambientes inovadores, o conceito de inovação e sua aplicação na prática. Apresenta metodologias como o Lean Startup e o Growth Hacking, enquanto o autor aprofunda os princípios do trabalho ágil e práticas que estão remodelando as negociações. Por meio de estudos de caso e cases de sucesso de marcas como Netflix e Toyota, o especialista mostra como conceber, desenvolver e ajustar produtos e serviços virtuais.

Para lideranças, Edney Souza destaca a importância da flexibilidade cognitiva e o valor do pensamento crítico na era na inteligência artificial, sem esquecer da relevância da inteligência emocional. Afinal, liderar no século XXI significa equilibrar tecnologia, pessoas e paixão. A obra serve como um mapa para a jornada de transformação digital, tanto individual como corporativa e conversa com empreendedores iniciantes e executivos que buscam adaptar-se aos novos tempos.

Ficha técnica

Título: Transformação Digital – Mentalidade, Cultura e Negócios na Era Digital

Autor: Edney Souza

Editora: DVS Editora

ISBN: 978-65-5695-106-5

Páginas: 168

Preço: R$ 64,00

Onde encontrar: Amazon

Sobre Edney Souza

Professor, palestrante e conselheiro de tecnologia e inovação. Cofundador de 7 startups (5 MarTechs, 1 EdTech e 1 HRTech). Top Voices do LinkedIn. Vencedor do Prêmio Digitalks. Coautor dos livros Para Entender a Internet e Marketing na Ciência da Informação. Participou do documentário Hackers, disponível no Prime Video. Desde o primeiro contato com a tecnologia, em 1990, e primeiros passos na internet brasileira, em 1995, tem acompanhado a transformação digital. Foi desenvolvedor de software, empreendedor, organizou eventos como Campus Party e Social Media Week e treinou dezenas de milhares de pessoas em instituições como ESPM, FGV, PUC e USP.

Sobre a DVS Editora

Fundada em 2001, a DVS Editora se consolidou como referência no mercado editorial ligado à carreira, inovação e negócios, oferecendo conteúdo diferenciado sobre orientação pessoal e profissional. Ao longo dos anos, lançou dois novos selos: Abajour Books, literatura para o público adulto; e Catatau Livros Infantis, voltada ao público mirim. A editora segue com o objetivo de publicar e promover conteúdo criativo e inovador em busca do crescimento pessoal e profissional.

