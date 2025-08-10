O brasileiro Lucas Fink fez história neste domingo (10) ao conquistar o seu quinto título mundial de skimboard. A vitória veio na tradicional etapa de Dewey Beach, em Delaware (EUA), válida pela 43ª edição do United Skim Tour, o único circuito profissional internacional da modalidade. Com o resultado, o carioca de 26 anos se tornou pentacampeão mundial — somando os títulos de 2019, 2022, 2023, 2024 e agora 2025.

Na grande final, Fink superou o norte-americano Dane Cameron, de Laguna Beach (Califórnia), em uma disputa de alto nível. O brasileiro somou 26,53 pontos, com notas 9,33, 8,80 e 8,40 como suas melhores ondas. Cameron terminou com 23,70 pontos, tendo como maiores notas 8,03, 7,87 e 7,80.

A vitória coroou uma temporada dominante, na qual Lucas já havia vencido as três etapas anteriores — em Cabo San Lucas (México), Ubatuba (Brasil) e Nags Head (Carolina do Norte, EUA).

Dewey Beach tem um significado especial na carreira de Fink. Foi lá que ele conquistou o bicampeonato mundial amador e, já como profissional, venceu o evento quatro vezes.

A etapa é conhecida pelas condições desafiadoras e pela exigência técnica, características que ajudaram a consolidar o brasileiro como um dos maiores nomes da história do esporte.

Fala Lucas Fink

“Muito feliz por mais essa conquista que cela de forma muito especial os primeiros 10 anos da minha carreira profissional. Escolhi isso pra minha vida e me sinto muito seguro de que os próximos anos e objetivos terão o mesmo êxito”, celebra Fink.

“Dedico essa vitória a todos que de alguma forma contribuíram para ela. Ao meu time, minha namorada, minha família e em especial ao meu pai”, completa.

Além dos feitos nas competições, Lucas também se destaca no universo das ondas grandes, sendo o único atleta no mundo a surfar as temidas ondas de Nazaré, em Portugal, com uma prancha de skimboard — um feito que lhe rendeu respeito e admiração entre os principais nomes do big surf. Ser pentacampeão mundial representa a consolidação de um ciclo vitorioso e reforça a importância do skimboard brasileiro no cenário internacional.