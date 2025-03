Depois de viajar por 32 países e quatro continentes, em quase 4 anos de aventuras, o novaodessense Luiz Torelli, do Projeto “Um a Uno”, lança às 19h30 desta sexta-feira (21/03/2025), no Teatro Municipal Divair Moreira, o documentário “Meu Amigo Sandro – O Filme”. O Teatro Municipal de Nova Odessa fica na Rua Tamboril, nº 140, no Jardim das Palmeiras/Jardim Alvorada.

“Trata-se de um longa-metragem sobre a espetacular jornada de Luiz Torelli em suas filmagens na expedição pelas Américas, de Nova Odessa a Nova York/EUA. A história de um projeto de sucesso nas redes sociais, amplamente noticiado na TV, que se transformou em livro. O ‘reality show’ de um viajante profissional. Um documentário repleto de aventura, de exuberante fotografia e muita superação”, traz o convite para a exibição gratuita de estreia.

Apenas na expedição pelas Américas, retratada no filme e que o tornou nacionalmente conhecido, Torelli percorreu mais de 60 mil km, por 15 países. “Enfrentou muita solidão nos 420 dias de estrada. A heroica história de Luiz Torelli e o seu Uno chamado ‘Sandro’, contada por Dario Honório, diretor de TV com mais de 130 documentários realizados em seu portfólio”, adianta a produção do documentário.

As aventuras de Torelli e “Sandro” já foram retratadas na autobiografia “Meu Amigo Sandro”, lançada em Nova Odessa em 2023, e na exposição “Meus Caminhos – Uma Jornada em Fatos e Fotos”, de 2024, na qual ele narrava em mais de 100 imagens sua jornada pelo mundo junto Fiat Uno 2002 adaptado como motorhome.

Torelli se tornou o primeiro brasileiro a viajar de Fiat Uno por 32 países e 4 continentes, e inspira milhares de pessoas em suas redes sociais a realizarem seus sonhos. Em sua viagem mais “famosa”, entre 2021 e 2023, Luiz viajou por 15 países até chegar aos Estados Unidos, onde passou por 30 estados, chegando à famosa esquina da Times Square, centro de Nova York.

Após uma segunda expedição, na qual visitaram grande parte da Europa, Luiz Torelli e “Sandro” voltaram pela segunda vez a Nova Odessa no dia 1º de maio de 2024, sendo recepcionados em frente à Prefeitura por mais de 150 pessoas, entre admiradores, amigos de infância e familiares – o que levou Torelli às lágrimas.

“Foi uma experiência inesquecível e transformadora na minha vida. Achei que não ia conseguir trazer o ‘Sandro’ de volta, mas graças a Deus estamos aqui hoje. Quanta coisa aconteceu nesses 4 anos. Conheci muita gente e só tenho a agradecer ao ‘Sandro’, se não fosse ele, a gente não estaria aqui”, comentou o aventureiro novaodessense na ocasião.

Para o prefeito, Cláudio Schooder (o Leitinho), ter acompanhado toda a trajetória de Luiz e “Sandro” foi um motivo de orgulho para Nova Odessa. “Vim recepcionar nosso amigo Luiz com seu Uno que fez história. Ele andou por mais de 30 países e conheceu novos continentes, levando o nome de Nova Odessa pelo mundo todo”, destacou o prefeito na época.

O impulso para essas viagens surgiu como uma forma de lidar com a depressão após a perda de sua avó e sobreviver a uma cirurgia de alto risco, eventos que foram descritos no livro. Saiba mais sobre a jornada de Torelli e “Sandro” em https://www.instagram.com/um.a.uno/, https://www.facebook.com/umaunooficial e https://www.youtube.com/c/UmaUno.