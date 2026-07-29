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1️⃣ Eleição 2026 | 1º turno | Cenário 1 Num cenário amplo, Lula tem 9pp de vantagem sobre Flávio, com Renan mantendo distância acima de 4pp de Caiado e Zema.

🔴lula Lula: 44,9%

🟡 Flávio: 35,8%

🟣 Renan: 7,8%

🟢 Caiado: 3,1%

🟠 Zema: 2,8%

🔵Outros: 4%

 

🇧🇷

Aprovação presidencial

🔵Aprovo: 47,6%

🔴Desaprovo: 51,2%

Em julho, a aprovação do presidente alcançou 47,6%, oscilando 1,6pp em relação ao último mês. Já a desaprovação caiu 0,8pp – valor dentro da margem de erro.

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