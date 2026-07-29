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Eleição 2026 | 1º turno | Cenário 1 Num cenário amplo, Lula tem 9pp de vantagem sobre Flávio, com Renan mantendo distância acima de 4pp de Caiado e Zema.
Lula: 44,9%
Flávio: 35,8%
Renan: 7,8%
Caiado: 3,1%
Zema: 2,8%
Outros: 4%
Aprovação presidencial
Aprovo: 47,6%
Desaprovo: 51,2%
Em julho, a aprovação do presidente alcançou 47,6%, oscilando 1,6pp em relação ao último mês. Já a desaprovação caiu 0,8pp – valor dentro da margem de erro.
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