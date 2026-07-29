PESQUISA ATLAS/BLOOMBERG

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Eleição 2026 | 1º turno | Cenário 1 Num cenário amplo, Lula tem 9pp de vantagem sobre Flávio, com Renan mantendo distância acima de 4pp de Caiado e Zema.

Lula: 44,9%

Flávio: 35,8%

Renan: 7,8%

Caiado: 3,1%

Zema: 2,8%

Outros: 4%

Aprovação presidencial

Aprovo: 47,6%

Desaprovo: 51,2%

Em julho, a aprovação do presidente alcançou 47,6%, oscilando 1,6pp em relação ao último mês. Já a desaprovação caiu 0,8pp – valor dentro da margem de erro.

Leia Mais notícias do Brasil