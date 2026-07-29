O azeite de oliva ficou 17,10% mais barato nos supermercados paulistas nos últimos 12 meses, segundo o Índice de Preços dos Supermercados (IPS) de junho, elaborado pela APAS – Associação Paulista de Supermercados em parceria com a FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

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O movimento reflete a recuperação da oferta internacional e reforça uma tendência observada em outras categorias que vêm contribuindo para aliviar o orçamento das famílias.

Além do azeite, outros produtos continuam registrando redução de preços.

O café acumula queda de 11,55% no ano, impulsionado pelo avanço da colheita da safra brasileira e pela melhora da oferta global. Os óleos recuam 8,20% no acumulado de 2026, favorecidos pela safra recorde de soja, enquanto as frutas apresentam retração de 12,70% no ano, reflexo da maior oferta de produtos como maçã, maracujá e abacate.

Entre os destaques estão, ainda, o grupo de açúcar e adoçantes, que acumula queda de 15,41% no ano, além de chocolates em pó e chás, com retração de 8,60%.

De acordo com o diretor da regional da APAS em Campinas, Acácio Maciel, a recuperação da oferta em diferentes cadeias produtivas tem contribuído para um ambiente de preços mais favorável em categorias importantes da cesta de compras. “Esse movimento amplia as oportunidades de economia para o consumidor, especialmente na composição das compras do dia a dia”, destaca o especialista.

Sobre a APAS – Com 55 anos de atuação, a APAS – Associação Paulista de Supermercados representa setor supermercadista no Estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento com a sociedade. A entidade possui 3 distritais na capital paulista e 13 regionais distribuídas estrategicamente.

A APAS representa mais de 27 mil estabelecimentos no Estado de São Paulo, responsáveis por 30% do faturamento nacional do setor. Em 2025, o setor supermercadista paulista faturou R$ 350 bilhões, registrando crescimento de 3,7% em relação ao ano anterior e representando 8,7% do PIB estadual. Atualmente, os supermercados empregam mais de 700 mil pessoas no estado, com potencial de expansão de mais 36 mil vagas em diferentes funções.

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