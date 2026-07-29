A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a passagem de uma frente fria entre os dias 29 e 30 de julho.

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Para a região de Campinas, a previsão é de chuva forte, raios, possibilidade de granizo e rajadas de vento que podem ultrapassar 70 km/h. Na semana passada, tempestade forte atingiu em cheio Ribeirão Preto deixando a cidade às escuras e com muitos estragos.

A população deve redobrar a atenção, evitando áreas abertas, árvores e locais com risco de alagamento. Em caso de emergência, os telefones são 199 (Defesa Civil) e 193 (Bombeiros).

Vídeo Defesa Civil

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