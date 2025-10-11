Lulus— Às vésperas da viagem do presidente Lula da Silva (PT) à Roma, uma imagem de busto romano viralizou nas redes sociais. Internautas ressaltaram a semelhança entre o homem da escultura a e o presidente brasileiro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A foto foi divulgada pelo perfil Decimus Claudius, que é voltado à Roma antiga. A página destaca que a identidade do homem retratado não é conhecida, apesar do alto grau de “categorização individual”.

Na legenda, o perfil reproduziu a descrição encontrada no museu Metropolitan, de Nova York, que é onde a obra de arte se encontra.

A postagem recebu mais de 8000 curtidas e milhares de comentários até a publicação deste texto. Neles, brasileiros destacaram como a figura lembra do presidente Lula.

Lulus

“Esse é o Lula do Velho Testamento?”, questionou um interauta. “Inacium Lulum XIII”, afirmou outra. “Ludovicus Ignatius Lolligo e Silva”, brincou um terceiro.

📸 Reuters e reprodução redes sociais

Leia Mais notícias do Brasil