Um homem foi preso acusado de dar chutes e pontapés em uma cadela em Americana. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (10).

A Guarda Municipal de Americana (GAMA) atendeu a ocorrência de maus-tratos a animal em uma residência localizada no bairro Jardim Ipiranga, após denúncia anônima recebida pelo controle da corporação.

A equipe composta pelo Subinspetor De Paula e os GCMs Monaro e Diego se dirigiu ao local, onde encontraram o morador identificado como G.V.C. De 23 anos.

Assumiu ter dado chutes

Ao ser questionado, o suspeito admitiu ter agredido uma cadela com chutes e tapas, alegando que o animal havia atacado e matado uma de suas galinhas.

Durante a verificação, os agentes constataram que a cadela apresentava ferimento próximo a um dos olhos e mancando de uma das patas. Diante da situação, foi determinado que o tutor conduzisse o animal para avaliação veterinária imediata, sob acompanhamento da equipe.

A avaliação foi realizada em uma clínica veterinária próxima à Avenida Iacanga, onde foi emitido laudo confirmando as lesões. Com base nas evidências e no parecer médico, os GCMs conduziram o caso até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o suspeito foi autuado em flagrante por maus-tratos a animal, conforme prevê o artigo 32 da Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais). O cachorro após passar por atendimento, ficou sob a responsabilidade de familiares

