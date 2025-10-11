SBO é destaque em Educação e Segurança Pública em ranking da RMC

O Município de Santa Bárbara d’Oeste apresenta posição de destaque nos segmentos de Educação e Segurança Pública no Ranking de Competitividade dos Municípios, estudo de autoria do Centro de Liderança Pública publicado em sua sexta edição.

No ranking, Santa Bárbara d’Oeste aparece no topo entre as 20 cidades da Região Metropolitana de Campinas nos segmentos “acesso à Educação” e “melhores índices de Segurança”. Levando-se em consideração as demais amostragens do ranking, Santa Bárbara ocupa a 4ª posição nos âmbitos estadual e nacional em Educação e é a 4ª e 12ª melhor colocada, respectivamente, no Estado e no País em Segurança Pública.

A sexta edição do Ranking de Competitividade dos Municípios analisou o total de 418 municípios brasileiros, representando 60,28% da população do país, com base nos municípios com população acima de 80 mil habitantes de acordo com a estimativa populacional do IBGE para o ano de 2024. O pilar de Acesso à Educação mostra que garantir vagas, infraestrutura e permanência escolar é fundamental para o desenvolvimento social e econômico local, enquanto que o pilar de Segurança avalia como as cidades oferecem condições para que a população viva com tranquilidade e perspectivas de prosperidade de longo prazo.

“Estes estudos vão ao encontro de outros tantos apresentados nos últimos anos que colocam Santa Bárbara d’Oeste em uma posição de destaque na região, no Estado de São Paulo e no Brasil. Somos reconhecidos como a cidade com melhor qualidade de vida do Brasil e, quando falamos nisso, levamos em consideração os principais segmentos da gestão pública, como Saúde, Educação, Segurança, Desenvolvimento Econômico e Social, Água e Esgoto. Graças ao trabalho realizado nos últimos anos temos avançado muito, vivendo o nosso melhor momento da história recente”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

