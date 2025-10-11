Tapa-Buraco chega a ruas de acesso ao Corredor Metropolitano em Hortolândia

Serviço da Prefeitura faz parte do reforço de ações para garantir segurança viária

A Operação Tapa-Buraco, serviço da Prefeitura de Hortolândia que contribui com a segurança viária na cidade, aconteceu durante toda a semana. O trabalho foi concluído em ruas que dão acesso ao Corredor Metropolitano, localizadas no Parque Perón, Jardim Malta, Jardim Nova América e Jardim Novo Ângulo.

De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, as ruas que receberam a operação também são rotas de veículos pesados como ônibus e caminhões que querem acessar o Corredor Metropolitano.

“A circulação de veículos pesados causa um desgaste maior do asfalto e a necessidade do reforço da operação nestas ruas. O trabalho acontece em toda a cidade, desde as ruas principais e mais movimentadas, até os entornos de unidades de saúde e ensino, ruas comerciais e residências. Tudo acontece seguindo um cronograma elaborado especialmente e antes das equipes saírem às ruas. Por dia de trabalho, são consertados de 80 a 100 buracos, dependendo da demanda”, explicou o secretário adjunto de Serviços Urbanos, Marcos Panicio, o Mercadão.

Serviço

Também durante esta semana, o serviço foi concluído em ruas do Jardim Amanda, Jardim Santa Emília, Vila São Pedro e Vila Real. O serviço também é preventivo contra erosões no solo. Além da Operação Tapa-Braco, a rua José Agostinho, no bairro Remanso Campineiro, recebeu a implantação e a pintura de uma lombada.

O dispositivo contribui no controle da velocidade do tráfego, evitando acidentes e foi instalado com o objetivo de contribuir com a segurança viária próximo da Escola Professora Marleciene Priscila Presta Bonfim. Desde o início deste ano, as ações da Prefeitura para evitar acidentes próximos de unidades de ensino já foram concluídas em aproximadamente 30 escolas.

