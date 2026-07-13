O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana recebe na segunda-feira (13) mais uma edição da Sessão Pontos MIS, com a exibição gratuita do filme brasileiro “Como Nossos Pais”, dirigido por Laís Bodanzky, às 19h30. O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana, à Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo. A classificação indicativa é de 12 anos.

O longa-metragem de 2017, estrelado por Maria Ribeiro, conta a história de Rosa, uma mulher que se vê dividida entre as expectativas de ser uma profissional exemplar, mãe presente, filha dedicada e esposa atenta. Quanto mais tenta corresponder a todas essas demandas, maior é a sensação de estar falhando.

O filme aborda com sensibilidade temas como crises conjugais, pressões familiares, escolhas, frustrações e a busca por recomeços – narrativas que ressoam profundamente com o público brasileiro e tornaram a obra um grande sucesso de bilheteria.

Longa

O longa foi escolhido o melhor filme brasileiro no 45º Festival de Cinema de Gramado, na edição de 2017. A produção conquistou os Kikitos de melhor direção, atriz para Maria Ribeiro, ator para Paulo Vilhena, atriz coadjuvante para Clarisse Abujamra e montagem para Rodrigo Menecucci.

A exibição integra o Programa Pontos MIS, realizado em Americana por meio de parceria entre a Prefeitura, via Secretaria de Cultura e Turismo e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.

“Promover a exibição de obras nacionais é garantir também o acesso à cultura, à educação e à representatividade. Os filmes brasileiros são expressões da nossa diversidade cultural e de nossa identidade”, “, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.