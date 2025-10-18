MAC Americana exibe o filme “A Princesa da Yakuza” na 2ª-feira

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana exibe gratuitamente na próxima segunda-feira (20), às 19h30, o filme “A Princesa da Yakuza”, do diretor brasileiro Vicente Amorim. Lançada em 2021, a obra tem classificação indicativa de 16 anos. O MAC fica localizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, nº 1.293, no Jardim São Paulo.

No longa-metragem, o chefe da organização criminosa transnacional Yakuza é assassinado no Japão. Para proteger sua única herdeira, Akemi (Masumi Tsunoda) é enviada ainda bebê para o Brasil. Vinte anos depois, ela descobre suas origens e ganha proteção de Takeshi (Tsuyoshi Ihara), um capanga fiel ao falecido pai, contra aqueles que pedem a sua cabeça. Akemi está apenas começando a trilhar o próprio destino quando um estrangeiro com amnésia (Jonathan Rhys Meyers) entra em sua jornada.

A exibição integra o Programa Pontos MIS, realizado em Americana por meio de parceria entre a Prefeitura (Secretaria de Cultura e Turismo) e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.

“Essa é uma ótima oportunidade para o público aproveitar sessões de cinema gratuitas e de qualidade aqui em Americana. Esse tipo de iniciativa reforça nosso compromisso em levar arte e entretenimento de forma acessível a todos”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

