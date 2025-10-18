Pastor Miguel Pires cobra conclusão das obras da UBS do Jardim Boer

O vereador Pastor Miguel (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações e providências da prefeitura sobre as obras da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Boer.

O parlamentar relata que durante visita ao local constatou a paralisação das obras da nova recepção, o que tem causado transtornos tanto aos funcionários quanto aos usuários, prejudicando o atendimento e a organização do espaço. “A UBS do Jardim Boer é uma unidade de grande importância para os moradores da região, que dependem dos serviços de saúde oferecidos. Além disso, foi relatado que as mesas destinadas à nova recepção se encontram em más condições de uso, o que demonstra a necessidade de uma vistoria e substituição urgente, garantindo condições dignas de trabalho aos servidores e de atendimento à população”, afirma Pastor Miguel.

No documento o parlamentar questiona o motivo da paralisação das obras; qual a previsão para a retomada e conclusão dos serviços; se existe contrato ou empresa responsável pela execução da obra; e quais medidas estão sendo adotadas pela administração para garantir o atendimento adequado à população enquanto as obras permanecem paradas.

O requerimento será discutido em plenário pelos vereadores durante a sessão ordinária de terça-feira (21) e se aprovado será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

